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«Капитал» рассказал рязанцам о плюсах сдачи парковочных мест в аренду

«Капитал» рассказал рязанцам о плюсах сдачи парковочных мест в аренду. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Капитале» рязанцам рассказали, что компания предоставляет рассрочку на паркинг. Специалисты считают, что покупка и сдача парковочного места в аренду — выгодный пассивный доход.

К плюсам такого дохода специалисты «Капитала» отнесли доступность и стабильность.

«Автомобилистов становится все больше, а парковочных мест в городе катастрофически не хватает. Это создает высокий спрос и дефицит, который и подталкивает цены вверх и гарантирует вам стабильный пассивный доход. Сдавая свое место в аренду, вы будете получать регулярные платежи без лишних усилий», — рассказали в «Капитале».

Также к плюсам сдачи паркинга в аренду отнесли рост. По словам экспертов, парковочные места защищены от инфляции. Их стоимость постоянно растет, что делает инвестицию более выгодной. Также к плюсам относится высокая ликвидность.

«Парковочное место легко продать, что дает вам возможность быстро вернуть инвестированные средства. А процедура оформления сделки проста и не потребует от вас больших усилий и временных затрат», — отметили в сообщении.

Рязанцам также пояснили, как выбрать идеальное парковочное место для инвестиций:

  • расположение: чем ближе парковочное место к местам с высокой плотностью населения или центру города, тем выше стоимость и спрос на аренду;
  • инфраструктура: наличие остановок общественного транспорта, магазинов, образовательных учреждений и медицинских центров делает район более привлекательным для жителей, что увеличивает спрос на парковочные места;
  • поиск надежного застройщика, который предусматривает в своих комплексах паркинги.

Отмечается, что одной из таких компаний является «Капитал — строитель жилья». Рядом с их комплексами есть остановки общественного транспорта, магазины, образовательные и медицинские учреждения.

«Это те самые факторы, которые делают этого застройщика популярным среди покупателей и арендаторов квартир. Так что не сомневайтесь, ваше парковочное место в одном из комплексов этой компании точно будет востребовано», — заключили в «Капитале».