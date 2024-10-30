Хирурги спасли трех рязанцев с «Флегмоной дна полости рта»
Отмечается, что это серьезное, угрожающее жизни человека, заболевание — результат осложненного кариеса.
Хирурги ОКБ спасли трех рязанцев с «Флегмоной дна полости рта». Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что это серьезное, угрожающее жизни человека, заболевание — результат осложненного кариеса.
Пациент с диагнозом «Флегмона дна рта» относится к категории тяжелых.
Для оказания помощи формируется специальная усиленная бригада в составе трех хирургов, двух анестезиологов, специалиста эндоскопического отделения.