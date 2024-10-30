Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожником

На ней обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества.

Губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожником. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

На ней обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества.

Малков подчеркнул, что Республика Беларусь является многолетним стратегическим партнером Рязанской области. В регион поставляется промышленное оборудование, мебель, продукты питания, бумага и картон, транспортные средства. Экспортируем кровельные и изоляционные материалы, изделия из черных металлов, пластмасс, контрольно-измерительное оборудование, кожевенную продукцию, стекло и нефтепродукты.

В этом году заключено Соглашение о партнерстве между Национальной Академией наук Беларуси и «Аэрокосмической инновационной долиной» — научно-технологическим центром, созданным в регионе по поручению президента РФ.

«Сейчас особенно важно укреплять взаимодействие с Республикой Беларусь. Фундамент для этого выстроен прочный. Будем совместно работать, в том числе над развитием беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий, радиоэлектроники, биомедицины, станкостроения», — сказал Малков.

Глава региона отметил также плодотворное взаимодействие в социальной сфере в области образования, культуры, спорта.

Малков и Рогожник почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, и возложили цветы к Мемориалу на площади Победы. Они посетили Кремль, Рязанскую ВДНХ, где ознакомились с экспозицией Центра развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций».