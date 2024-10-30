«Госуслуги» начали просить сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик gmail
Просьба связана с тем, что недавно компания Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов.
«Госуслуги» начали просить сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик gmail. Об этом пишет РИА Новости.
Портал «Госуслуги» начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @ gmail на любой другой.
Просьба связана с тем, что недавно компания Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов.