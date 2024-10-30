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Госдума отклонила проект об отмене обязательного порядка сдачи ЕГЭ
Госдума отклонила проект об отмене обязательного порядка сдачи ЕГЭ.

Госдума отклонила проект об отмене обязательного порядка сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает РБК.

Отклонить инициативу рекомендовал профильный комитет по образованию.

Там считают, что ЕГЭ ориентирован на раскрытие потенциала выпускника, а также стремится «дать ему возможность продемонстрировать не только знания, но и умения анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию, представленную в различных формах, развернуто излагать свои мысли».