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Financial Times: Украина и Россия ведут переговоры о прекращении огня
По данным издания, переговоры идут при посредничестве Катара.

Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на издание «Financial Times».

По данным издания, переговоры идут при посредничестве Катара.

Журналисты отмечают, что в августе стороны были близки к соглашению, но все договоренности сорвало вторжение Украины в Курскую область.

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, осведомленный о ходе переговоров, заявил Financial Times, что Владимир Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска полностью не вытеснят ВСУ из Курской области.