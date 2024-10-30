Фильм рязанца Сергея Саликова победил на Международном фестивале «Skey-cinema»

Комедия кораблинца Сергея Саликова «Деревенская кадриль» победила в номинации «Лучшая режиссерская работа» на XII Международном фестивале «SKEY-CINEMA». Фестиваль проходил в Москве на базе киностудии «Амедиа».

Фильм рязанца Сергея Саликова победил на Международном фестивале «Skey-cinema». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Комедия кораблинца Сергея Саликова «Деревенская кадриль» победила в номинации «Лучшая режиссерская работа» на XII Международном фестивале «SKEY-CINEMA».

По словам Саликова, сюжет «Деревенской кадрили» разрабатывали долго.

«Еще в 2019 году я хотел снять комедию, где главными героями будут два сельских милиционера. В 2023 году вернулся к написанию сценария комедии, где главными героями сделал молодого участкового и местного „изобретательного бездаря“» -, рассказал режиссер.