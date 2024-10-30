Депутат Госдумы назвал Хэллоуин «дьявольским» праздником

Он добавил, что Хэллоуин порой принимает «весьма извращенные формы», такие, как продажа черепов в детских или маскарадные костюмы смерти.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал Хэллоуин «дьявольским» праздником. Об этом он сообщил РИА «Новости» в среду, 30 октября.

«Хэллоуин, по своей сути, праздник дьявольский, использующий поклонение нечистой силе, и поэтому любому, кто исповедует христианские ценности, чуждый.

Он и пришел-то к нам после распада Советского Союза, как часть целенаправленной экспансии Запада, призванной воспитать из следующего поколения россиян общество бездумных и безыдейных потребителей, для которых важны лишь обогащение и развлечение», — приводятся слова Журавлева.

Он добавил, что Хэллоуин порой принимает «весьма извращенные формы», такие, как продажа черепов в детских или маскарадные костюмы смерти.