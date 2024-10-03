Военком Серкез рассказал, сколько рязанцев отправится на службу в осенний призыв

По его словам, в осенний призыв из Рязанской области на военную службу отправятся 700 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Военком Серкез рассказал, сколько рязанцев отправится на службу в осенний призыв. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Вести Рязань».

По его словам, в осенний призыв из Рязанской области на военную службу отправятся 700 мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Повестки будут поступать в бумажном виде или заказным письмом. Треть призывников попадет в учебные части, где они получат воинскую учетную специальность.

Серкез отметил, что все молодые люди будут служить на территории РФ, в мероприятиях, связанных с СВО на новых территориях, участвовать не будут.