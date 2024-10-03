В выходные в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится 5-6 октября в связи с ремонтно-путевыми работами на двух участках в Московской области.

В выходные в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится 5-6 октября в связи с ремонтно-путевыми работами на двух участках в Московской области.

Из-за этого у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.