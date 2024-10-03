В Спас-Клепиках в результате аварии пострадала 63-летняя женщина

Ее с травмами доставили в медучреждение.

2 октября, примерно в 10:57, в городе Спас-Клепики вблизи дома 11 Б по улице Московской, по предварительной информации, 62-летний житель Клепиковского района, управляя автомобилем «Джак», совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 47-летнего местного жителя.

В результате происшествия пассажир автомобиля «Джак» — 63-летняя женщина с различными травмами доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.