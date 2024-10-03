В СК рассказали подробности похищения подростка под Рязанью

Инцидент произошел 29 сентября в Рыбном. Трое жителей Московской области, 1985, 1986 и 2008 годов похитили восьмиклассницу, чтобы выдать замуж за своего родственника.

В СК рассказали подробности похищения подростка под Рязанью. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 29 сентября в Рыбном. Трое жителей Московской области, 1985, 1986 и 2008 годов похитили восьмиклассницу, чтобы выдать замуж за своего родственника. Девочку нашли и вернули домой.

Подозреваемые задержаны, следователем в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовном уделу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.