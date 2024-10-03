В Сараях поймали пьяного водителя

На водителя составили административный протокол. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

В Сараях поймали пьяного водителя. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Полицейские остановили пьяного водителя автомобиля ВАЗ-21102. 37-летний житель села Напольное согласился пройти освидетельствование на алкоголь на месте. Алкотестер показал 1,702 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На водителя составили административный протокол. Автомобиль отправили на штрафстоянку.