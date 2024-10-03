В рязанском театре кукол начались «Большие гастроли»

Постановки покажут благодаря федеральной программе «Большие гастроли». Они пройдут с 3 по 6 октября. В репертуаре пять спектаклей: «Сказки Пушкина», «Левша», «Превращение», «Кот в сапогах» и «Буратино».

В рязанском театре кукол начались «Большие гастроли». Об этом рассказали на пресс-конференции, на которой побывал корреспондент РЗН. Инфо в четверг, 3 октября.

Спектакли для рязанцев покажет Пермский театр кукол. Постановки покажут благодаря федеральной программе «Большие гастроли». Они пройдут с 3 по 6 октября. В репертуаре пять спектаклей: «Сказки Пушкина», «Левша», «Превращение», «Кот в сапогах» и «Буратино».

По словам директора Пермского театра кукол Татьяны Лузиной, пермяки в Рязани в первый раз, хотя и бывали на фестивальной программе «Рязанских смотрин» в качестве гостей. Как она рассказала, в подобных показах самое главное — понять зрителя с другим менталитетом, подметить, как воспринимают актеров на сцене.

После спектакля «Сказки Пушкина», который прошел 3 октября, директор заметила, что в Рязани очень внимательные и благодарные зрители-дети. По словам Лузиной, не в каждом городе можно такое увидеть.

Художественный руководитель рязанского театра кукол Валерий Шадский рассказал, что «Большие гастроли» — возможность познакомиться с новым театром.

«Именно поэтому везут, как правило, очень разноплановые постановки — тут и классика детских спектаклей, и что-то новаторское, и „взрослая“ фестивальная постановка „Превращение“ по Кафке. Театр кукол — это большая семья. Куда бы вы не приехали, если у вас какие-то затруднения, идите в театр кукол», — заключил худрук.

По федеральной программе «Большие гастроли» в Пермь поедет и рязанский коллектив. С 10 по 13 октября актеры на новой для себя площадке покажут спектакли: «Каштанка», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Крошка Енот» и «Доктор Айболит».