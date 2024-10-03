В Рязанской области 26-летняя девушка обокрала знакомую

Ей назначили наказание в виде исправительных работ.

В Сасовском районе осудили 26-летнюю девушку за кражу из квартиры знакомой. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Надзорным органом установлено, что подсудимая пришла в гости к знакомой и похитила из шкатулки ювелирные украшения на сумму свыше 90 тысяч рублей.

Сасовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия у виновной малолетних детей и добровольного возмещения ущерба, назначил девушке наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.