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В Рязани задержали мужчину, который хранил в гаражах наркотики, оружие и взрывчатку
Оперативники изъяли 280 г конопли в стадии высушивания, 36 г готовой марихуаны, 3 тротиловые шашки, электродетонатор и 962 г пороха. Там же хранились 2 незарегистрированных охотничьих ружья, предметы, похожие на пистолеты «Наган» и ПМ, газовый пистолет и 480 патронов различных калибров для боевого и охотничьего оружи

В Рязани задержали мужчину, который хранил в гаражах наркотики, оружие и взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Оперативники УНК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность 50-летнего жителя Рязани, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия.

Полицейским стало известно, что мужчина культивирует коноплю и изготавливает марихуану в двух своих гаражах на улице Юбилейной. Рязанца задержали и обнаружили при нем пакет с марихуаной массой 215 г.

В первом его гараже сотрудники наркоконтроля и УФСБ нашли лабораторию по культивированию конопли, оснащенную специальным оборудованием. Из помещения изъяты 41 емкость с кустами каннабиса, граната РГД-5 и взрыватель ручных гранат.

Во втором гараже оперативники изъяли 280 г конопли в стадии высушивания, 36 г готовой марихуаны, 3 тротиловые шашки, электродетонатор и 962 г пороха. Там же хранились 2 незарегистрированных охотничьих ружья, предметы, похожие на пистолеты «Наган» и ПМ, газовый пистолет и 480 патронов различных калибров для боевого и охотничьего оружия.

В квартире задержанного оперативники изъяли 5 г марихуаны, хранившийся без разрешения газовый пистолет и 51 патрон к нему.

По словам мужчины, взрывчатые вещества и боеприпасы ему якобы достались от умершего несколько лет назад приятеля. Сейчас эта версия проверяется полицейскими. Также рязанец рассказал, что испытывал тягу к огнестрельному оружию: придя в гараж и употребив марихуану, он любил раскладывать, чистить и смазывать свой арсенал.

Возбуждено уголовное дело.