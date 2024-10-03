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В Рязани волонтеры вскрыли дверь и оказали первую помощь женщине с отеком легких
В спасательный отряд поступила заявка, что женщине стало плохо в доме на улице Новаторов. Когда волонтеры приехали, хозяйка квартиры лежала на кровати, у нее оказался отек легких.

В Рязани волонтеры оказали первую помощь женщине. Пост об этом появился в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, в спасательный отряд поступила заявка, что женщине стало плохо в доме на улице Новаторов. Когда волонтеры приехали, дверь была заперта. Ее вскрыли.

Отмечается, что хозяйка квартиры лежала на кровати, у нее оказался отек легких. Женщине оказали первую помощь. Позже приехала «скорая». Волонтеры помогли поставить катетер и на носилках спустить рязанку для госпитализации.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»