В Рязани разыскивают свидетелей ДТП, в котором погибла пожилая женщина

На дороге столкнулись «ВАЗ-2112», Volkswagen Caravelle и грузовой автомобиль «Скания».

В Рязани разыскивают свидетелей ДТП, в котором погибла пожилая женщина. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Авария произошла 25 августа 2024 года примерно в 08:00 на 194-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 20-летний местный житель за рулем автомобиля «ВАЗ-2112» столкнулся с Volkswagen Caravelle, под управлением 68-летнего жителя Москвы и грузовым автомобилем «Скания», за рулем которого был 50-летний житель Челябинской области.

В результате происшествия водитель «двенадцатой» и его пассажиры в возрасте 73-х и 17-ти лет получили травмы различной степени тяжести. Пенсионерка в последствии скончалась в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тех, кто стал очевидцем этого происшествия, просят обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.

Напомним, авария произошла 25 августа в Рязани на Южной окружной.