В Рязани начали готовить фонтаны к зиме
Конструкции очищают от мусора, снимают насосное оборудование, сливают воду.
В Рязани начали готовить фонтаны к зиме. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Конструкции очищают от мусора, снимают насосное оборудование, сливают воду. Часть фонтанов защитят на время холодов специальными сооружениями. Работы по консервации планируют завершить до конца месяца.
В 2024 году в Рязани работали девять фонтанов, включая новые в Кремлевском сквере, Торговом городке. Сезон их работы фонтанов обычно начинается в конце апреля.