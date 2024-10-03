В Рязани начали готовить фонтаны к зиме

Конструкции очищают от мусора, снимают насосное оборудование, сливают воду.

В Рязани начали готовить фонтаны к зиме. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Конструкции очищают от мусора, снимают насосное оборудование, сливают воду. Часть фонтанов защитят на время холодов специальными сооружениями. Работы по консервации планируют завершить до конца месяца.

В 2024 году в Рязани работали девять фонтанов, включая новые в Кремлевском сквере, Торговом городке. Сезон их работы фонтанов обычно начинается в конце апреля.