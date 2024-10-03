В Рязани на улице Грибоедова поймали 25-летнего мужчину с наркотиками

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани на улице Грибоедова поймали 25-летнего мужчину с наркотиками. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ППС заметили гражданина, который при виде полицейских резко изменил направление движения и попытался скрыться.

Патрульные остановили прохожего и установили, что у него при себе запрещенные препараты. На место вызвали специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудников отдела МВД России по Советскому району Рязани. Оперативники при личном досмотре нашли у рязанца пакетик с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что это наркотическое средство массой 1,2 грамма. Злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.