В России хотят обязать работодателей возмещать стоимость проезда для сотрудников

Соответствующий законопроект подготовили к внесению в Госдуму.

В России хотят обязать работодателей возмещать стоимость проезда для сотрудников. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило РИА Новости.

«Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 22 Трудового кодекса РФ и обязывает работодателей оплачивать проезд сотрудников в случаях, когда нет возможности воспользоваться общественным транспортом», — указывается в пояснительной записке к документу, который подготовлен к внесению в Госдуму.

Инициатива нашла поддержку у общероссийских профсоюзных объединений и была доработана с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии.