В Клепиковском районе жителя Москвы осудят за убийство племянника

По уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Клепиковском районе жителя Москвы осудят за убийство племянника. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба СУ СКР России по Рязанской области.

Следствием установлено, что 6 сентября 2023 года в дачном доме между пьяными родственниками произошла ссора, в ходе которой москвич 10 раз ударил оппонента по голове. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, фигурант вывез тело за пределы населенного пункта и закопал. Орудие преступления сжег. Через неделю после убийства мужчина приехал и тайно проник в дачный дом своей матери в Тверской области, где оставил ноутбук и другие личные вещи племянника, создавая иллюзию, что молодой человек жив и заезжал в дом бабушки.

Несколько месяцев потерпевший числился без вести пропавшим. Следователям удалось достоверно установить обстоятельства исчезновения потерпевшего, фигурант был задержан и заключен под стражу.

Мужчина дал признательные показания, указав место сокрытия тела.

По уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее рязанская полиция опубликовала видео задержания подозреваемого в убийстве племянника.