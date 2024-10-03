Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
23°
Птн, 04
20°
Сбт, 05
14°
ЦБ USD 95.03 0.52 04/10
ЦБ EUR 104.87 0.42 04/10
Нал. USD 93.90 / 94.60 03/10 17:55
Нал. EUR 103.40 / 103.40 03/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
21 102
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
10 796
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
13 364
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
15 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смерти рабочего
Мужчину придавило бетонной плитой.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смерти рабочего. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 31 мая 2024 года индивидуальный предприниматель дал указание потерпевшему срезать шлифовальной машиной бетонный козырек здания по улице Халтурина. При этом руководитель не разъяснил технику безопасности. Во время выполнения работ на потерпевшего упала бетонная плита. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Рязани мужчину придавила бетонная плита.