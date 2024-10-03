Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смерти рабочего

Мужчину придавило бетонной плитой.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смерти рабочего. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 31 мая 2024 года индивидуальный предприниматель дал указание потерпевшему срезать шлифовальной машиной бетонный козырек здания по улице Халтурина. При этом руководитель не разъяснил технику безопасности. Во время выполнения работ на потерпевшего упала бетонная плита. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Рязани мужчину придавила бетонная плита.