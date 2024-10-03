С 7 октября в Окском заповеднике подорожают экскурсии и мастер-классы

Посещение экскурсий для школьников обойдется в 100₽, студентам придется заплатить 150₽, а взрослым — 250₽.

С 7 октября в Окском заповеднике подорожают экскурсии и мастер-классы. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Посещение экскурсий для школьников обойдется в 100₽, студентам придется заплатить 150₽, а взрослым — 250₽.

Ранее билеты стоили 50, 70 и 100 рублей соответственно.

Напомним, 22 марта подорожала стоимость входа на территорию Окского заповедника.

Фото: сайт Окского государственного заповедника.