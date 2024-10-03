РЗН. инфо сообщили сроки сдачи объезда Старниково на трассе М5 «Урал»
Новый 20-километровый участок дороги строят в обход населенных пунктов Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино. Его планируют сдать в IV квартале текущего года.
РЗН.инфо сообщили сроки сдачи объезда Старниково на трассе М5 «Урал». Информацию редакции предоставил собственный источник.
Новый 20-километровый участок дороги строят в обход населенных пунктов Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино. Его планируют сдать в IV квартале текущего года.
Редакции также сообщили, что заказчиком работ стал ФКУ «Центравтомагистраль»
Фото: кадр из видео М5 Ural Team