РЗН. инфо сообщили сроки сдачи объезда Старниково на трассе М5 «Урал»

Новый 20-километровый участок дороги строят в обход населенных пунктов Татаринцево, Старниково, Ульянино, Никитское и Степанщино. Его планируют сдать в IV квартале текущего года.