Рязанские газовики подготовили газораспределительную систему к предстоящему отопительному сезону

Компания «Газпром газораспределение Рязанская область» завершила подготовку газовых сетей области к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП).

В ходе подготовки провели приборное обследование 1157 км газопроводов, техническое диагностирование более 96,5 км сетей.

Также состоялся капитальный ремонт девяти газорегулирующих пунктов, текущий ремонт 536 установок катодной защиты, заменены 15 отключающих устройств.

На территории области заменили более 2600 опознавательных знаков: указателей газопроводов и охранных зон.

Специалисты аварийно-диспетчерских служб компании приняли участие в учениях по локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства.

«Своевременные диагностика, обслуживание и ремонт газовых сетей — залог надежного газоснабжения потребителей в период пиковых нагрузок», — отметил главный инженер, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Антон Данилкин.