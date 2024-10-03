Рязанку осудят за мошенничество в крупном размере

Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Рязанку осудят за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с сентября 2018 года по август 2019 года 43-летняя рязанка под предлогом помощи в улучшении жилищных условий и приобретения квартир по заниженной стоимости похитила деньги у 11 граждан на общую сумму более 2,2 млн рублей. С ноября по декабрь 2020 года под предлогом помощи в постановке на миграционный учет и получения гражданства Российской Федерации она также украла деньги у 3 граждан.

Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Рязани