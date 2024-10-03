Рязанец фиктивно оформил знакомую директором купленной им организации

В отношении обоих возбуждены уголовные дела.

Рязанец фиктивно оформил знакомую директором купленной им организации. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Следствием установлено, что в феврале 2023 года 26-летний мужчина решил заниматься предпринимательской деятельностью в сфере предоставления дополнительного образования и повышения квалификаций. Чтобы сократить финансовые и временные затраты он купил готовую организацию с уже имеющейся лицензией. Номинально зарегистрировать в качестве ее руководителя рязанец решил свою 32-летнюю знакомую, но фактически управлять собирался самостоятельно.

Женщина согласилась предоставить свои документы для регистрации ее в качестве директора без намерения выполнять соответствующие обязанности. Фигуранты договорились, что за это мужчина ежемесячно будет предоставлять ей оговоренную денежную сумму.

В отношении участников сговора возбудили уголовные дела. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица), а женщину — ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица).

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения.