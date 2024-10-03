Рязанцев предупредили о массовом отключении света из-за обрезки деревьев

Свет будут отключать 4, 7 и 8 октября.

Рязанцев предупредили о массовом отключении света из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

4 октября с 09:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

улица Рыбацкая, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11;

улица Свободы, дома №№ 6, 6-а, 10, 12, 12-а;

улица Затинная, дом № 58 — Благовещенская церковь.

7 октября с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:

Михайловское шоссе, дома №№ 2-88;

Московское шоссе, дома №№ 3, 5, 9, 19;

улица Михайловские Ямки дома №№ 2-29;

улица Шоссейный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 18, 20.

8 октября с 09:00 до 16:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам: