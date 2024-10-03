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Рязанцев предупредили о массовом отключении света из-за обрезки деревьев
Свет будут отключать 4, 7 и 8 октября.

Рязанцев предупредили о массовом отключении света из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

4 октября с 09:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

  • улица Рыбацкая, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11;
  • улица Свободы, дома №№ 6, 6-а, 10, 12, 12-а;
  • улица Затинная, дом № 58 — Благовещенская церковь.

7 октября с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • Михайловское шоссе, дома №№ 2-88;
  • Московское шоссе, дома №№ 3, 5, 9, 19;
  • улица Михайловские Ямки дома №№ 2-29;
  • улица Шоссейный переулок, дома №№ 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 18, 20.

8 октября с 09:00 до 16:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

  • улица Мирная, дома №№ 2-20 (четная сторона), 7-55 (нечетная сторона);
  • улица Покровская, дома №№ 42-84 (четная сторона), 88-96 (четная сторона), 100-116 (четная сторона), 45-67 (нечетная сторона);
  • улица Керамические Выселки, дома №№ 1-6;
  • улица Керамзавода, дома №№ 22,23,24.