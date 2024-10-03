Рязанцев предупредили о дождях и заморозках в пятницу
Ночью местами столбики термометров опустятся до 0 °C.
Рязанцев предупредили о дождях и заморозках в пятницу. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.
4 октября ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшой дождь.
Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью +3…+8°С, местами до 0 °C, днем +18…+23°С.
Спасатели добавили, что в области по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.