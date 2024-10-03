Россиян вновь предупредили о сильных магнитных бурях

Они продлятся двое суток.

Россиян вновь предупредили о сильных магнитных бурях. Об этом написал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, явление начнется после 21 часа 3 октября и продлится двое суток.

«Интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 6 часов, магнитная буря станет сильной, класса G3. После чего, с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21 часа, субботы», — отметил Леус.

Отмечается, что магнитная буря может спровоцировать сбои в работе энергосистем, вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.