Российские пользователи сообщили о сбое в работе приложения Gmail на iOS
При попытке воспользоваться сервисом приложение не дает обновить сообщения.
Российские пользователи сообщили о сбое в работе приложения Gmail на iOS. Об этом в четверг, 3 октября, пишет Газета.Ru.
При попытке воспользоваться сервисом приложение не дает обновить сообщения. Также пользователи не могут отправить письма.
При этом Gmail продолжает штатно работать на операционной системе Android, в веб-версии сервиса и с альтернативных приложений.
Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев Downradar, проблемы в работе приложения начали фиксироваться утром 2 октября. Чаще всего отчеты об ошибках отправляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.