Российские пользователи сообщили о сбое в работе приложения Gmail на iOS

При попытке воспользоваться сервисом приложение не дает обновить сообщения.

Российские пользователи сообщили о сбое в работе приложения Gmail на iOS. Об этом в четверг, 3 октября, пишет Газета.Ru.

При попытке воспользоваться сервисом приложение не дает обновить сообщения. Также пользователи не могут отправить письма.

При этом Gmail продолжает штатно работать на операционной системе Android, в веб-версии сервиса и с альтернативных приложений.

Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев Downradar, проблемы в работе приложения начали фиксироваться утром 2 октября. Чаще всего отчеты об ошибках отправляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.