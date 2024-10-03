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Они отличные сотрудники! В УЖК «Зеленый сад — мой дом» больше года работают кубинцы

Сотрудники из дружественного государства начали работать в управляющей компании в 2023 году. Первыми устроились 10 женщин с Кубы. Позже в «Зеленый сад» пришли и мужчины, которые ранее служили в зоне СВО.

Женщины работают уборщицами, мужчины трудоустроены дворниками. В управляющей компании отмечают, что кубинцы оказались очень ответственными сотрудниками. Например, отлично показали себя во время работ по высадке деревьев на улице Полонского.

Российская погода мужчин-кубинцев не пугает. Прошлая зима была рекордно снежной, но дворы, которые обслуживает УЖК «Зеленый сад — мой дом», всегда убирались своевременно. Женщины-уборщицы тоже хорошо себя проявили. Хотя к чистоте жилых подъездов, офисов и других помещений в компании предъявляются высокие требования.

Сами кубинцы работой довольны и рекомендуют компанию своим соотечественникам. В «Зеленом саде» зарубежных сотрудников встретили радушно, языковой барьер легко преодолевается с помощью современных гаджетов. Впрочем, те кубинцы, которые решили остаться в России, учат русский язык. И, конечно, оформляют необходимые документы.

Управляющая компания «Зеленый сад — мой дом» активно готовится к зимнему сезону. Весь необходимый инвентарь уже обновлен. Кроме того, руководство УЖК приглашает на работу новых сотрудников: уборщиц и дворников. Зарплата высокая! Все подробности по телефону: (4912) 77-77-08.