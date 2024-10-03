ГАИ анонсировала масштабные рейды в Рязанской области

В четверг, 3 октября, в Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Тахограф».

ГАИ анонсировала масштабные рейды в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В четверг, 3 октября, в Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Тахограф». Он направлен на выявление и пресечение фактов эксплуатации автомобилей, не оборудованных специальным прибором — тахографом, либо с имеющимся неисправным прибором или использующемся с нарушением правил эксплуатации.

Отмечается, что штрафы за подобные нарушения могут составлять от 3 000 до 50 000 тысяч рублей.