А что в кино? «Василиса и хранители времени», «Говорит Земля!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Василиса и хранители времени» —приключенческая сказка режиссера Павла Лунгина. Главные роли в фильме играют Мария Кошина, Сергей Гармаш и Дарья Мороз.
«Хуже всех» — подростковое драмеди режиссера Александры Кармаевой, в которой свою дебютную роль сыграла Римма Латышева. Также в фильме снялись Евгения Добровольская, Александр Обласов, Микита Воронов, Софья Аржаных и другие.
«Говорит Земля!» — сатирическая комедия с Антоном Филипенко и Ириной Горбачевой в главных ролях. Также в ленте сыграли Степан Девонин, Елена Подкаминская, Гоша Куценко и другие актеры. Премьера фильма «Говорит Земля!» состоялась на кинофестивале «Короче», где картине присудили специальный приз жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю».
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