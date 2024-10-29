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Жителя Шацкого района осудят за смертельное ДТП
По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый ехал на тракторе без водительских прав и «по неосторожности» наехал на пешехода. От полученных травм житель погиб на месте происшествия.

55-летнего жителя Шацкого района осудят за смертельное ДТП. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый ехал по прилегающей территории производственного хозяйства на тракторе без водительских прав и «по неосторожности» наехал на пешехода. От полученных травм житель погиб на месте происшествия.

Прокуратура Шацкого района Рязанской области направила в суд уголовное дело. 55-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 264 УК РФ (управление транспортом без водительских прав, действия которого повлекли по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что мужчина признал вину. Уголовное дело направили в Шацкий районный суд для рассмотрения.