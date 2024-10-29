Жители Солотчи сообщили, что боятся лишиться доступа к реке из-за действий санатория

«Осенью выяснилось, что пляж передан в аренду. Рядом еще часть берега без торгов передана под развитие рекреации санатория. Жители улиц Казанской и Дунай сейчас объединяются, пишут обращение в СК, поскольку боятся лишиться вообще доступа к реке», — написано в посте.

Жители Солотчи сообщили, что боятся лишиться доступа к реке из-за действий санатория. Об этом сообщается в группе Экологического рязанского альянса «ВКонтакте».

Отмечается, что комплекс «Старица» закрыл вход на свой пляж, а также все подходы к воде, назвав данное место «медицинским пляжем».

«Осенью выяснилось, что пляж передан в аренду. Рядом еще часть берега без торгов передана под развитие рекреации санатория. Жители улиц Казанской и Дунай сейчас объединяются, пишут обращение в СК, поскольку боятся лишиться вообще доступа к реке», — написано в посте.