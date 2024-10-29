Зампред правительства Шаститко рассказал об опасности кормления белок в ЦПКиО

Вопрос о кормлении белок от рязанки прозвучал на публичном докладе зампреда во вторник, 29 октября.

Заместитель председателя правительства Александр Шаститко рассказал об опасности кормления белок в ЦПКиО. Вопрос о кормлении белок от рязанки прозвучал на публичном докладе зампреда во вторник, 29 октября.

«Вопрос очень важный. Белка — дикое животное, она может быть переносчиком болезней, в том числе бешенства. При кормлении с рук можно легко поцарапаться, белка может укусить», — рассказал Шаститко.

Зампред посоветовал не разрешать детям кормить белок в ЦПКиО с рук. Он пояснил, что лучше кормить их с земли или с кормушек.