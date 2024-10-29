Зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко отчитался о результатах работы курируемых ведомств

29 октября заместитель председателя правительства области Александр Шаститко выступил с докладом и рассказал об основных результатах работы блока регионального правительства, который курирует, а также о приоритетах развития.

Зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко отчитался о результатах работы курируемых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

29 октября заместитель председателя правительства области Александр Шаститко выступил с докладом и рассказал об основных результатах работы блока регионального правительства, который курирует, а также о приоритетах развития.

Шаститко проинформировал об основных результатах работы и задачах министерства сельского хозяйства и продовольствия, главного управления ветеринарии, главного архивного управления, главного управления регионального Гостехнадзора, министерства природопользования.

Говоря о работе АПК региона, зампред отметил, что, несмотря на погодные аномалии, аграриям в этом году удалось собрать 2 млн 700 тысяч тонн зерна. Обновлен рекорд по масличным культурам — более 590 тысяч тонн сои, подсолнечника и др. Особое внимание Александр Шаститко обратил на результаты работы по вводу в оборот ранее неиспользуемых сельхозземель.

«Сегодня доля используемой пашни достигла почти 90%. За последние 10 лет в оборот вернули более 320 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельхозугодий — это больше, чем суммарная площадь трех средних районов нашей области — например, Пронского, Старожиловского и Ряжского. Вот такую огромную территорию, ранее заброшенную, наши аграрии вернули в сельхозпроизводство. Работа активно продолжается, до 2030 года введем еще 100 тыс. га — и это хороший потенциал для растениеводства», — подчеркнул он.

По словам Шаститко, отрасль привлекательна для инвесторов. Уже построены молочные мегафермы в Касимовском и Спасском районах, свиноводческие комплексы в Ряжском и Кораблинском, комбикормовый завод в Ряжском округе. В настоящее время реализуется еще 8 проектов на сумму 16 млрд рублей. Кроме того, уже подписаны соглашения о реализации еще 14 проектов, которые привлекут в регион порядка 70 млрд рублей. В ходе выступления Александр Шаститко также подробно проинформировал о реализации программы комплексного развития сельских территорий, мерах господдержки АПК, системе подготовки кадров.

Говоря о результатах деятельности регионального министерства природопользования, Александр Шаститко акцентировал внимание на итогах реализации национального проекта «Экология», благодаря которому, в частности, завершены проекты по укреплению берегов реки Мокша в Кадоме и расчистке русла реки Солотча. Активно проводится работа по лесовосстановлению, оснащению лесопожарных формирований новой техникой. В ходе доклада Александр Шаститко подчеркнул, что важнейшим результатом работы Гостехнадзора является отсутствие несчастных случаев на аттракционах.

«Незарегистрированные объекты, не прошедшие ежегодное техническое освидетельствование, к эксплуатации не допускаются. Дополнительной мерой по обеспечению безопасности детей стал разработанный по инициативе губернатора Рязанской области законопроект о контроле за аттракционами, который уже направлен в Рязанскую областную Думу» — сказал зампред.

В числе главных итогов деятельности ветеринарной службы он назвал большую профилактическую работу, благодаря которой Рязанская область благополучна по таким опасным заболеваниям животных как сибирская язва, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, ящур, туберкулез, бруцеллез. По словам Александра Шаститко, главное архивное управление Рязанской области в настоящее время является единственным региональным органом управления в России, который имеет лицензию на образовательную деятельность по программам повышения квалификации специалистов архивов. Кроме того, на его базе создан Центр по оцифровке и страховому копированию особо ценных и уникальных документов, который является крупнейшим среди региональных архивных оцифрованных центров страны.

Шаститко также ответил на вопросы граждан, в том числе поступившие из соцсетей. Речь шла о продвижении фермерской продукции и увеличении доли продукции местных сельхозтоваропроизводителей на прилавках магазинов, работе по вакцинации и регистрации животных, улучшении экологической ситуации и других актуальных темах.