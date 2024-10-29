Власти рассказали, как пытаются бороться с выбросами с заводов в Рязани

Заместитель председателя правительства Александр Шаститко рассказал, как власти пытаются бороться с выбросами с заводов в Рязани. Комментарий прозвучал на публичном докладе во вторник, 29 октября.

Заместитель председателя правительства Александр Шаститко рассказал, как власти пытаются бороться с выбросами с заводов в Рязани. Комментарий прозвучал на публичном докладе во вторник, 29 октября.

«Это самый злободневный вопрос для рязанцев. Любое производство так или иначе несет вред окружающей среде. Рязань — город, в котором высокая концентрация транспорта, это тоже несет вред. Чаще всего химический запах чувствуется в безветренную и жаркую погоду. Вечером и ночью чаще всего нет ветра, который помогает „рассеивать“ выбросы», — отметил зампред.

Шаститко также рассказал, что руководство промышленных предприятий регулярно приглашают на комиссию по экобезопасности. Правительство призывает представителей заводов модернизировать производство, а в период неблагоприятных погодных условий [прим. ред. то есть в ночное время] снижать выбросы.

Также Александр Шаститко остановился на вопросе транспорта. По его словам, в Рязани активно переводят транспорт с бензина и дизеля на газомоторное топливо. Также правительство стимулирует рязанцев пересаживаться с обычных авто на электромобили и уже поставило ради этого до 30 станций подзарядки по всей области.