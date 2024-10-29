В Тверской области неизвестные забили до смерти 33-летнего мужчину

В Тверской области неизвестные забили до смерти 33-летнего мужчину. Об этом 29 октября сообщили в группе «Плохие Новости» во «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы сообществу, конфликт произошел ночью 27 октября между посетителем клуба «Пирамида» и еще двумя мужчинами. Они напали на 33-летнего жителя. После ударов он лежал без сознания.

Отмечается, что через время к мужчине подошли еще двое и забили до смерти.

Спасти 33-летнего жителя не смогли. У него осталось двое детей.

Фото из группы «Плохие Новости» во «ВКонтакте», Видео: группа «Тверь. Новости города и области | Конкурсы» в ВК