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В Турции сообщили о дате начала переговоров России и Украины
Заявление сделал аналитик Энгин Озер.

В Турции сообщили о дате начала переговоров России и Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкого аналитика Энгина Озера.

По его словам, Украину могут склонить к началу переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса уже в конце 2024 года.

Озер также добавил, что все политические инициативы Турции по Украине направлены на обеспечение прекращения огня в зоне боевых действий.