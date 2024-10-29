В Турции сообщили о дате начала переговоров России и Украины

Заявление сделал аналитик Энгин Озер.

В Турции сообщили о дате начала переговоров России и Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкого аналитика Энгина Озера.

По его словам, Украину могут склонить к началу переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса уже в конце 2024 года.

Озер также добавил, что все политические инициативы Турции по Украине направлены на обеспечение прекращения огня в зоне боевых действий.