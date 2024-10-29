В Тульской области мужчина убил знакомую за то, что она укусила его за гениталии

В Тульской области мужчина убил знакомую за то, что она укусила его за гениталии. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

Инцидент произошел в городе Плавск 26 октября. 62-летний мужчина выпивал в доме на Привокзальной улице вместе со своей 41-летней знакомой.

По данным канала, женщина начала требовать от мужчины интимной связи. На ее просьбы 62-летний знакомый ответил отказом, тогда она укусила его за пенис.

После этого мужчина начал избивать женщину. От полученных травм она скончалась. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за убийство. Его задержали.