В США заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч солдат

Западные лидеры отмечают, что такие меры могут привести к обострению военных действий на Украине, а также осложнить отношения в Индо-Тихоокеанском регионе.

В США заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч солдат. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет RT.

По данным издания «Associated Press», западные лидеры отмечают, что такие меры могут привести к обострению военных действий на Украине, а также осложнить отношения в Индо-Тихоокеанском регионе.