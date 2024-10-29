В Сочи нашли тело пропавшей модели Кристины Рэй

В Сочи нашли тело пропавшей модели Кристины Рэй. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, труп девушки нашли в коллекторе в Хостинском районе. Предварительно, Кристину опознали по татуировкам, точное опознание будет возможно после экспертизы. Обстоятельства ее гибели выясняются.

Девушка пропала 28 сентября. Как рассказали сотрудникам полиции родные Кристины, она долгое время страдала от наркотической зависимости. За несколько дней до пропажи, девушка узнала, что ее хотят положить в реабилитационный центр.