В Рыбновском районе загорелся закрытый полигон ТБО

ЧП случилось в деревне Зеленино.

В Рыбновском районе загорелся полигон ТБО. Об этом пишет портал «RybnoeNet» со ссылкой на читателей.

ЧП случилось в деревне Зеленино.

Отмечается, что дым распространяется на близлежащие населенные пункты.

Напомним, природоохранная прокуратура просила в 2023 году возбудить уголовное дело после проверки мусорного полигона в Зеленине. Его использовали с нарушениями санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами. Свалку мусора на полигон в Зеленине приостановили.

Позже стало известно, что несанкционированную свалку рекультивируют после получения результатов экологической экспертизы.