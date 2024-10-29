В рязанскую колонию пытались передать телефоны в консервах с тушенкой и персиками

Инцидент произошел в исправительной колонии строгого режима № 3 Рязанской области.

В рязанскую колонию пытались передать телефоны в консервах с тушенкой и персиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Инцидент произошел в исправительной колонии строгого режима № 3 Рязанской области. Одному из заключенных передали посылку с двумя банками из-под консервированных персиков. В них сотрудники колонии нашли два телефона, две сим-карты, два зарядных устройства и пять пар наушников. В двух банках тушенки пытались передать еще два мобильника.

Все запрещенные предметы оперативники изъяли и составили протокол об административном правонарушении.