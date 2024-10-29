В Рязанской области засняли волка редкого окраса

Животное попалось в объектив фотоловушки.

В Рязанской области засняли волка редкого окраса. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Окский заповедник».

Животное попалось в объектив фотоловушки.

Как сообщила старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова, в нашем регионе преобладают волки с серой и рыжеватой шкурой, но встречаются и светлые, почти белые, как этот.

Отмечается, что данного волка нельзя назвать альбиносом, потому что его нос черный.