В Рязанской области засняли волка редкого окраса
Животное попалось в объектив фотоловушки.
В Рязанской области засняли волка редкого окраса. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Окский заповедник».
Животное попалось в объектив фотоловушки.
Как сообщила старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова, в нашем регионе преобладают волки с серой и рыжеватой шкурой, но встречаются и светлые, почти белые, как этот.
Отмечается, что данного волка нельзя назвать альбиносом, потому что его нос черный.