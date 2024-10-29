Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
Срд, 30
Чтв, 31
ЦБ USD 97.33 0.1 30/10
ЦБ EUR 105.44 0.22 30/10
Нал. USD 96.90 / 96.40 29/10 18:30
Нал. EUR 104.15 / 105.05 29/10 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
5 764
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
8 228
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
10 866
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
22 октября 10:00
10 812
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области установят дополнительные налоговые льготы для бизнеса
Для оптимизации налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, на заседании правительства Рязанской области одобрили изменения в региональный закон, предусматривающие установление порогового значения дохода за предшествующий год в 250 миллионов рублей.

В Рязанской области установят дополнительные налоговые льготы для бизнеса. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила зампред правительства Юлия Швакова на своей странице во «ВКонтакте».

Для оптимизации налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, на заседании правительства Рязанской области одобрили изменения в региональный закон, предусматривающие установление порогового значения дохода за предшествующий год в 250 миллионов рублей:

  • бессрочно для некоммерческих организаций в сферах образования, социальных услуг населению, искусства, культуры, спорта и развлечений;
  • на 2025-2026 годы для бизнеса в области информационных технологий, науки, защиты информации, образования, социальных услуг населению, розничной торговли, туризма.

При этом, как отметила Швакова, для налогоплательщиков в приоритетных сферах экономики — инвесторов-получателей господдержки, резидентов территорий опережающего развития, участников Аэрокосмической инновационной долины, экспортеров, производителей изделий народных художественных промыслов — пороговое значение не устанавливается.

Также для резидентов территорий опережающего развития предлагают продлить на 2025-2027 годы действие максимально сниженных ставок: 1% — «доходы», 5% — «доходы минус расходы».

Швакова отметила, что в июле 2024 года федеральным законом размеры дохода, при получении которого возможно применение упрощенной системы налогообложения, увеличены до 450 миллионов рублей. Полученной льготой в регионе смогут воспользоваться более трех тысяч налогоплательщиков.

Предложенные изменения направили на рассмотрение в Рязанскую областную Думу.