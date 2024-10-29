В Рязанской области установят дополнительные налоговые льготы для бизнеса

Для оптимизации налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, на заседании правительства Рязанской области одобрили изменения в региональный закон, предусматривающие установление порогового значения дохода за предшествующий год в 250 миллионов рублей.

В Рязанской области установят дополнительные налоговые льготы для бизнеса. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила зампред правительства Юлия Швакова на своей странице во «ВКонтакте».

Для оптимизации налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, на заседании правительства Рязанской области одобрили изменения в региональный закон, предусматривающие установление порогового значения дохода за предшествующий год в 250 миллионов рублей:

бессрочно для некоммерческих организаций в сферах образования, социальных услуг населению, искусства, культуры, спорта и развлечений;

на 2025-2026 годы для бизнеса в области информационных технологий, науки, защиты информации, образования, социальных услуг населению, розничной торговли, туризма.

При этом, как отметила Швакова, для налогоплательщиков в приоритетных сферах экономики — инвесторов-получателей господдержки, резидентов территорий опережающего развития, участников Аэрокосмической инновационной долины, экспортеров, производителей изделий народных художественных промыслов — пороговое значение не устанавливается.

Также для резидентов территорий опережающего развития предлагают продлить на 2025-2027 годы действие максимально сниженных ставок: 1% — «доходы», 5% — «доходы минус расходы».

Швакова отметила, что в июле 2024 года федеральным законом размеры дохода, при получении которого возможно применение упрощенной системы налогообложения, увеличены до 450 миллионов рублей. Полученной льготой в регионе смогут воспользоваться более трех тысяч налогоплательщиков.

Предложенные изменения направили на рассмотрение в Рязанскую областную Думу.