В Рязанской области сняли выпуск программы «Дорога»

Съемки прошли на территории Сараевского района.

В Рязанской области сняли выпуск программы «Дорога». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Съемки прошли на территории Сараевского района. Ведущий проекта актер Алексей Огурцов посетил Христорождественский храм в селе Борец и Николо-Бавыкинский мужской монастырь в поселке Заря Свободы. Цикл документальных фильмов «Дорога» выходит на телеканале «Спас». Он посвящен истории православных храмов, разрушенных в 20 веке, а также добровольческой деятельности местных жителей по возрождению святынь.

Во время съемок ведущий пообщался не только со священнослужителями, но и поговорил с прихожанами, которые поделились своими воспоминаниями о местных святынях. А в Николо-Бавыкинском монастыре Огурцов встретился с африканскими студентами московской православной семинарии, которые помогают в восстановлении обители, а также поговорил с американцем, живущим в селе.